Пентагон заявил об отражении атак йеменских хуситов на два ракетных эсминца США

12 ноября военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил об атаке бойцов «Ансар Аллаха» на американский авианосец «Авраам» в Аравийском море и два эсминца в Красном море. По его словам, обе операции прошли успешно и «привели к срыву действий, подготавливаемых американцами против нашей страны».