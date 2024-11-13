Пентагон заявил об отражении атак йеменских хуситов на два ракетных эсминца США
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), баллистическими и противокорабельными крылатыми ракетами по двум ракетным эсминцам США в Красном море, атаки отражены. Об этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, заявил во время брифинга.
По словам Райдера, во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив силы центрального командования американской армии (CENTCOM) успешно отразили несколько атак со стороны хуситов.
«Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы по меньшей мере восемью беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами. Корабли не повреждены, экипаж не пострадал», – сказал он (цитата по РБК).
12 ноября военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил об атаке бойцов «Ансар Аллаха» на американский авианосец «Авраам» в Аравийском море и два эсминца в Красном море. По его словам, обе операции прошли успешно и «привели к срыву действий, подготавливаемых американцами против нашей страны».
10 ноября Al Jazeera со ссылкой на связанный с хуситами телеканал Al Masirah сообщала, что силы США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам хуситов в столице Йемена и других частях страны. 11 ноября «Ансар Аллах» нанесло удар по военной базе Израиля, расположенной на юго-востоке Яффо.