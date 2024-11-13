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Пентагон заявил об отражении атак йеменских хуситов на два ракетных эсминца США

Ведомости

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), баллистическими и противокорабельными крылатыми ракетами по двум ракетным эсминцам США в Красном море, атаки отражены. Об этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, заявил во время брифинга.

По словам Райдера, во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив силы центрального командования американской армии (CENTCOM) успешно отразили несколько атак со стороны хуситов.

«Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы по меньшей мере восемью беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами. Корабли не повреждены, экипаж не пострадал», – сказал он (цитата по РБК).

12 ноября военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил об атаке бойцов «Ансар Аллаха» на американский авианосец «Авраам» в Аравийском море и два эсминца в Красном море. По его словам, обе операции прошли успешно и «привели к срыву действий, подготавливаемых американцами против нашей страны».

10 ноября Al Jazeera со ссылкой на связанный с хуситами телеканал Al Masirah сообщала, что силы США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам хуситов в столице Йемена и других частях страны. 11 ноября «Ансар Аллах» нанесло удар по военной базе Израиля, расположенной на юго-востоке Яффо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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