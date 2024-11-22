Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе «Неватим» в Израиле
Бойцы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на авиабазу «Неватим», которая расположена на юге Израиля. Соответствующее заявление опубликовал военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
«Ракетные силы ВС Йемена атаковали связанную с израильским противником авиабазу "Неватим" в районе Негев. Военная операция проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" и успешно достигла своих целей», – говорится в сообщении.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли свыше 43 000 человек.
После обострения конфликта хуситы начали обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия группировки США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.