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Зеленский обсудил с Макроном размещение иностранных военных на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили инициативу о присутствии в Украине иностранных военных. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации», – написал Зеленский.

По словам президента Украины, лидеры обсудили тет-а-тет «ключевые приоритеты для дальнейшего укрепления позиций Украины», основной задачей было названо усиление возможностей противовоздушной обороны.

7 декабря Зеленский общался с Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже перед открытием после реставрации собора Парижской Богоматери. По данным Le Figaro, участники встречи «кратко поговорили» в течение 30 минут. Все трое позировали вместе фотографам в Елисейском дворце. Макрон добивался встречи, чтобы попытаться инициировать обсуждение прекращения конфликта на Украине, сказал чиновник в офисе Макрона изданию Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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