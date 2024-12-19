Зеленский обсудил с Макроном размещение иностранных военных на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили инициативу о присутствии в Украине иностранных военных. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
«Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации», – написал Зеленский.
По словам президента Украины, лидеры обсудили тет-а-тет «ключевые приоритеты для дальнейшего укрепления позиций Украины», основной задачей было названо усиление возможностей противовоздушной обороны.
7 декабря Зеленский общался с Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже перед открытием после реставрации собора Парижской Богоматери. По данным Le Figaro, участники встречи «кратко поговорили» в течение 30 минут. Все трое позировали вместе фотографам в Елисейском дворце. Макрон добивался встречи, чтобы попытаться инициировать обсуждение прекращения конфликта на Украине, сказал чиновник в офисе Макрона изданию Bloomberg.