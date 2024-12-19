На прямую линию Путина поступило более 2 млн обращений

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря в 12:00 мск. Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отличительная черта этого года – снижение интереса россиян к международной проблематике.