На прямую линию Путина поступило более 2 млн обращений
На прямую линию президента России Владимира Путина к 9:00 19 декабря поступило 2 003 165 обращений. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
Обращения продолжат принимать до завершения эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря в 12:00 мск. Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отличительная черта этого года – снижение интереса россиян к международной проблематике.