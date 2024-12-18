Песков заявил о снижении интереса россиян к международным проблемам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о снижении интереса россиян, обращающихся на прямую линию президента Владимира Путина, к международным проблемам. Об этом представитель Кремля заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
По числу обращений международная тема «далеко не на первом месте и даже не посередине», пояснил Песков.
«Отличительная черта этого года. Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян», – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Песков рассказал, что Путин готовится к проведению объединенной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».
Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря в 12:00 мск. Число обращений на прямую линию превысило уже 1,5 млн, сообщили в Народном фронте. Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта.