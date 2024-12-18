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Песков заявил о снижении интереса россиян к международным проблемам

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о снижении интереса россиян, обращающихся на прямую линию президента Владимира Путина, к международным проблемам. Об этом представитель Кремля заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

По числу обращений международная тема «далеко не на первом месте и даже не посередине», пояснил Песков.

«Отличительная черта этого года. Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков рассказал, что Путин готовится к проведению объединенной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря в 12:00 мск. Число обращений на прямую линию превысило уже 1,5 млн, сообщили в Народном фронте. Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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