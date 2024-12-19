Трамп стал человеком года по версии Financial Times
Издание отмечает, что возвращение Трампа на пост президента после этого стало самым драматичным событием в современной истории США – и, возможно, со времен принятия декларации независимости США . Только однажды, в 1892 г, президент США Гровер Кливленд вернулся на пост на два срока подряд.
В 2016 г. Financial Times также назвала Трампа человеком года. В этом году он снова стал выбором FT из-за примечательного характера его возвращения к власти.
«Больше нельзя считать Трампа временным явлением», – пишет FT.
Трамп подготовил целый ряд мер на свой «первый день», которые грозятся затмить любое предыдущее вступление в должность президента. Они включают в себя указы о начале депортации мигрантов без документов, массовые помилования участников беспорядков 6 января, новую эру в добыче нефти, постановления о свободе слова в университетах США и так далее. В совокупности они приведут к кардинальным изменениям в управлении Америкой. Трамп также пообещал провести чистку генералов в Пентагоне и расследовать деятельность тех, кто был задействован в его уголовном преследовании.