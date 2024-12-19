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Трамп стал человеком года по версии Financial Times

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии газеты Financial Times.

Издание отмечает, что возвращение Трампа на пост президента после этого стало самым драматичным событием в современной истории США – и, возможно, со времен принятия декларации независимости США . Только однажды, в 1892 г, президент США Гровер Кливленд вернулся на пост на два срока подряд.

В 2016 г. Financial Times также назвала Трампа человеком года. В этом году он снова стал выбором FT из-за примечательного характера его возвращения к власти.

«Больше нельзя считать Трампа временным явлением», – пишет FT.

Трамп подготовил целый ряд мер на свой «первый день», которые грозятся затмить любое предыдущее вступление в должность президента. Они включают в себя указы о начале депортации мигрантов без документов, массовые помилования участников беспорядков 6 января, новую эру в добыче нефти, постановления о свободе слова в университетах США и так далее. В совокупности они приведут к кардинальным изменениям в управлении Америкой. Трамп также пообещал провести чистку генералов в Пентагоне и расследовать деятельность тех, кто был задействован в его уголовном преследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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