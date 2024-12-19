Путин в ходе прямой линии развернул копию боевого знамени морпехов ТОФ

«Все воюют, просто в прямом смысле слова, героически. И вот в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем, и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, удачи, победы и возвращения домой», – подчеркнул президент РФ.