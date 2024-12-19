Путин в ходе прямой линии развернул копию боевого знамени морпехов ТОФ
Президент России Владимир Путин показал в ходе прямой линии один из подарков из зоны спецоперации – знамя 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ ВМФ РФ.
Сейчас 155-я бригада воюет в Курской области и, по словам Путина, «выдавливает, выбивает противника с нашей территории». Там же находятся 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа.
«Все воюют, просто в прямом смысле слова, героически. И вот в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем, и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, удачи, победы и возвращения домой», – подчеркнул президент РФ.
Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России, стартовал в 12:00 19 декабря. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве. Модераторами прямой линии стали корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. К началу эфира операторы приняли более 2,2 млн обращений.