Путин оценил ход проведения спецоперации
Россия движется к решению первостепенных задач спецоперации на Украине, военные сражаются героически, но нельзя загадывать, сколько еще это продлится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Он отметил, что российские бойцы ежедневно берут под контроль территорию квадратными километрами.
«Боевые действия сложные, поэтому загадывать вперед трудно и ни к чему. И мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции. <…> Наши бойцы действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают», – сказал президент.
Он также поблагодарил всех, кто участвует в спецоперации, и призвал пожелать им удачи.
Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России, стартовал в 12:00 19 декабря. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве. К началу прямой линии поступило около 2,2 млн обращений, они продолжают поступать и в ходе мероприятия.