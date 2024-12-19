Путин оценил ход проведения спецоперации

«Боевые действия сложные, поэтому загадывать вперед трудно и ни к чему. И мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции. <…> Наши бойцы действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают», – сказал президент.