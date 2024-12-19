Путин призвал руководство новых регионов решать вопрос с пенсиями без бюрократии
В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин попросил руководство новых регионов строить свою работу так, чтобы вопросы пенсионного обеспечения решались без лишней бюрократии.
«Я очень прошу руководство республик таким образом построить свою работу, чтобы вопросы подобного рода решались без лишней бюрократии», – заявил Путин.
Он напомнил, что недавно глава ДНР Денис Пушилин принимал делегацию из Африки. По словам Путина, «это очень хорошо», но нужно также обращать внимание на конкретные запросы жителей региона.
13 декабря Путин подписал закон о включении в стаж граждан период работы на Украине. В трудовой стаж при определении права на страховую пенсию будут включаться периоды работы на Украине с 1 января 1991 г. по 23 февраля 2022 г., в Донецкой и Луганской народных республиках – с 11 мая 2014 г. по 31 декабря 2022 г., в Запорожской и Херсонской областях – с 24 февраля 2022 г. по 31 декабря 2022 г., следует из документа.
Спецоперация России на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Впоследствии ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России. По состоянию на ноябрь 2024 г. РФ контролирует территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.
После вхождения регионов в состав РФ жителям этих территорий начали выдавать российские паспорта. При отказе от оформления документа местные жители лишаются ряда выплат и льгот. 12 декабря этого года народный совет ЛНР объявил, что жителям региона, которые не оформили документы, удостоверяющие гражданство РФ, прекратят выплачивать пенсии с 1 января 2025 г.