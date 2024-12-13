Путин подписал закон о включении в стаж граждан период работы на Украине

В трудовой стаж при определении права на страховую пенсию будут включаться периоды работы на Украине с 1 января 1991 г. по 23 февраля 2022 г., в Донецкой и Луганской народных республиках – с 11 мая 2014 г. по 31 декабря 2022 г., в Запорожской и Херсонской областях – с 24 февраля 2022 г. по 31 декабря 2022 г., следует из документа.