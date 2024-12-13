Путин подписал закон о включении в стаж граждан период работы на Украине
Период работы на Украине с 1991-го по 23 февраля 2022 г. будет включен в пенсионный стаж граждан России. Это следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным закона.
В трудовой стаж при определении права на страховую пенсию будут включаться периоды работы на Украине с 1 января 1991 г. по 23 февраля 2022 г., в Донецкой и Луганской народных республиках – с 11 мая 2014 г. по 31 декабря 2022 г., в Запорожской и Херсонской областях – с 24 февраля 2022 г. по 31 декабря 2022 г., следует из документа.
«Ведомости» со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР) в марте писали, что число получателей российских пенсий в новых регионах превысило 1,35 млн человек. Из них 1,1 млн человек начали получать выплаты в 2023 г., за 2,5 месяца 2024 г. число получателей увеличилось на 250 000 человек. В 2023 г. на финансирование пенсий жителей присоединенных регионов из бюджета СФР было направлено 269 млрд руб.
Спецоперация России на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Впоследствии ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России. По состоянию на ноябрь 2024 г. РФ контролирует территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.
После вхождения регионов в состав РФ жителям этих территорий начали выдавать российские паспорта. При отказе от оформления документа местные жители лишаются ряда выплат и льгот. 12 декабря этого года народный совет ЛНР объявил, что жителям региона, которые не оформили документы, удостоверяющие гражданство РФ, прекратят выплачивать пенсии с 1 января 2025 г.