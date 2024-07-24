Путин поручил интегрировать новые регионы в реализацию нацпроектов

После начала специальной военной операции на Украине, начатой по решению Путина 24 февраля 2022 г., российские войска в ходе боевых действий взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по результатам референдумов. Власти Украины итоги голосования не признают.