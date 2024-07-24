Путин поручил интегрировать новые регионы в реализацию нацпроектов
Задачи по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии необходимо интегрировать в систему обновленных национальных проектов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития новых российских субъектов.
По словам главы государства, сделать это нужно уже в текущем году, если нужно, предусмотреть для них упрощенный доступ к тем или иным инструментам поддержки.
Путин отметил, что в новых регионах в целом решаются наиболее острые проблемы, но важно не сбавлять набранных темпов и последовательно двигаться дальше. Президент подчеркнул, что необходимо обеспечивать тесную координацию между федеральными, региональными и местными уровнями власти, структурами гражданского общества, стараться строго выдерживать поставленные сроки.
«При этом, обращаю внимание, нужно максимально задействовать собственные ресурсы каждого региона, активнее вовлекать в хозяйственный оборот землю, имущество на прозрачных и понятных правилах», – добавил глава государства.
24 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что развитие новых регионов страны является для Путина одним из ключевых направлений деятельности.
После начала специальной военной операции на Украине, начатой по решению Путина 24 февраля 2022 г., российские войска в ходе боевых действий взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по результатам референдумов. Власти Украины итоги голосования не признают.