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Песков: развитие новых регионов является приоритетом для Путина

Ведомости

Одним из ключевых направлений деятельности президента РФ Владимира Путина является развитие новых регионов страны, сегодня по этому поводу состоится важное совещание, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В течение дня у президента много разных встреч и совещаний, но главным будет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ. Один из основных приоритетов всей работы президента», – сказал представитель Кремля.

По его словам, в ходе совещания вице-премьер Марат Хуснуллин доложит о выполнении мероприятий по социально-экономическому развитию новых регионов, и затем в режиме видеоконференцсвязи состоится открытие ряда объектов.

«Я не буду их называть, но это будут и объекты в ЛНР, и объекты в ДНР, и в Херсонской области, в Запорожской области – целый ряд объектов», – добавил Песков.

После начала специальной военной операции на Украине, начатой по решению Путина 24 февраля 2022 г., российские войска в ходе боевых действий взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по результатам референдумов. Власти Украины итоги голосования не признают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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