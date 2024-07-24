Песков: развитие новых регионов является приоритетом для Путина
Одним из ключевых направлений деятельности президента РФ Владимира Путина является развитие новых регионов страны, сегодня по этому поводу состоится важное совещание, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В течение дня у президента много разных встреч и совещаний, но главным будет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ. Один из основных приоритетов всей работы президента», – сказал представитель Кремля.
По его словам, в ходе совещания вице-премьер Марат Хуснуллин доложит о выполнении мероприятий по социально-экономическому развитию новых регионов, и затем в режиме видеоконференцсвязи состоится открытие ряда объектов.
«Я не буду их называть, но это будут и объекты в ЛНР, и объекты в ДНР, и в Херсонской области, в Запорожской области – целый ряд объектов», – добавил Песков.
После начала специальной военной операции на Украине, начатой по решению Путина 24 февраля 2022 г., российские войска в ходе боевых действий взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по результатам референдумов. Власти Украины итоги голосования не признают.