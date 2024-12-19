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Президент РФ заявил о росте качества российско-китайских отношений

Ведомости

За последние десятилетия уровень и качество российско-китайских отношений выросли до небывалого уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«За эти годы очень многое происходило в наших отношениях, но вот в последние десятилетия уровень качества отношений стали такими, которых на протяжении всей нашей истории, пожалуй, не было никогда», – подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, эти отношения строятся на «полном доверии к политике с одной и с другой стороны».

«Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам, и делаем очень многое, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

Торговый оборот между двумя странами достиг $240 млрд, Китай и Россия сотрудничают в инвестиционной и гуманитарной сферах. Российские регионы также взаимодействуют с Китаем.

В мае Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной сфере. Россия и Китай расширят совместные учения и боевую подготовку, а также намерены на регулярной основе проводить морские и воздушные патрулирования. В улучшение взаимодействия войдет наращивание координации на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов. Москва и Пекин будут постоянно повышать уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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