Президент РФ заявил о росте качества российско-китайских отношений

В мае Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной сфере. Россия и Китай расширят совместные учения и боевую подготовку, а также намерены на регулярной основе проводить морские и воздушные патрулирования. В улучшение взаимодействия войдет наращивание координации на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов. Москва и Пекин будут постоянно повышать уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы.