Президент РФ заявил о росте качества российско-китайских отношений
За последние десятилетия уровень и качество российско-китайских отношений выросли до небывалого уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«За эти годы очень многое происходило в наших отношениях, но вот в последние десятилетия уровень качества отношений стали такими, которых на протяжении всей нашей истории, пожалуй, не было никогда», – подчеркнул Путин.
По словам президента РФ, эти отношения строятся на «полном доверии к политике с одной и с другой стороны».
«Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам, и делаем очень многое, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации», – подчеркнул Путин.
Торговый оборот между двумя странами достиг $240 млрд, Китай и Россия сотрудничают в инвестиционной и гуманитарной сферах. Российские регионы также взаимодействуют с Китаем.
В мае Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной сфере. Россия и Китай расширят совместные учения и боевую подготовку, а также намерены на регулярной основе проводить морские и воздушные патрулирования. В улучшение взаимодействия войдет наращивание координации на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов. Москва и Пекин будут постоянно повышать уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы.