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Путин: Россия вывезла 4000 иранских бойцов из Сирии с базы Хмеймим

Ведомости

Россия вывезла 4000 иранских бойцов из Сирии в Тегеран, сказал президент Владимир Путина на совмещенной прямой линии и пресс-конференции в Гостином дворе.

Президент рассказал, что у России не было войск в Сирии, были две базы – военно-воздушная и военно-морская. «Мы там не воевали», – сказал он. Путин пояснил, что когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, в город вошли 350 боевиков. Правительственные войска и проиранские подразделения отошли без боя.

«Если раньше, допустим, те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территории Сирии, то теперь они нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4000 иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим. Часть так называемых проиранских подразделений ушли без боя в Ливан, часть – в Ирак», – сказал Путин.

Путин рассказал, что пока не виделся с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, но намерен встретиться с ним.

Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. МИД России сообщил, что российская сторона считает важным, чтобы будущее Сирии определяли сами сирийцы. В день захвата власти в Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 11 декабря он отмечал, что Россия не может не контактировать с теми, кто «на земле» контролирует ситуацию в Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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