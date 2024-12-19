Путин: Россия вывезла 4000 иранских бойцов из Сирии с базы Хмеймим

Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. МИД России сообщил, что российская сторона считает важным, чтобы будущее Сирии определяли сами сирийцы. В день захвата власти в Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о получении гарантий безопасности российских военных баз в арабской республике. 11 декабря он отмечал, что Россия не может не контактировать с теми, кто «на земле» контролирует ситуацию в Сирии.