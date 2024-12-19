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«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились 4,5 часа

Ведомости

Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в формате «Итогов года» длилась 4,5 часа.

Президент России ответил на 76 вопросов. Всего их поступило 2,48 млн.

Путин высказал мнение об экономике, ходе спецоперации, социальной поддержке бойцов, восстановлении регионов, ситуации на Ближнем Востоке, а также ответил на ряд личных вопросов о счастье и мечте. 

В прошлом году трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» длилась около 4 часов. Всего из 3 млн вопросов он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. 

О том, какие вопросы задавали жители России и журналисты – в материале «Ведомостей» «Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина: главное».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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