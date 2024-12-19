«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились 4,5 часа
Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в формате «Итогов года» длилась 4,5 часа.
Президент России ответил на 76 вопросов. Всего их поступило 2,48 млн.
Путин высказал мнение об экономике, ходе спецоперации, социальной поддержке бойцов, восстановлении регионов, ситуации на Ближнем Востоке, а также ответил на ряд личных вопросов о счастье и мечте.
В прошлом году трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» длилась около 4 часов. Всего из 3 млн вопросов он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов.
О том, какие вопросы задавали жители России и журналисты – в материале «Ведомостей» «Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина: главное».