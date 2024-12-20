Российские средства ПВО сбили за ночь 36 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в российских регионах. Об этом сообщило Минобороны.
Из них 16 дронов были уничтожены над Краснодарским краем, 14 – над акваторией Черного моря, пять – в Брянской области и один – в Белгородской.
В предыдущую ночь российские средства ПВО уничтожили 84 беспилотных летательных аппарата над регионами России. В частности, 36 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, 21 – над Брянской, 14 – над Белгородской. В небе над Воронежской областью силы ПВО уничтожили шесть дронов, над Курской и Тамбовской – по три. Еще один БПЛА был сбит над территорией Краснодарского края.
После начала Вооруженными силами России спецоперации украинская армия регулярно пытается атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.