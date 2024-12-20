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Делегация США встретится с представителями новых властей Сирии

Ведомости

Делегация американских дипломатов прибыла в Сирию, чтобы встретиться с представителями нескольких сирийских группировок, которым сейчас принадлежит власть в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Поездка в Дамаск будет включать встречи с «членами гражданского общества, активистами, представителями различных общин и другими сирийскими деятелями» и будет посвящена их видению будущего своей страны и тому, «как Соединенные Штаты могут помочь поддержать их», говорится в заявлении государственного департамента.

В ходе визита состоится как минимум одна встреча с представителями группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России). Агентство обращает внимание, что хотя ХТШ публично отделилась от «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России), она по-прежнему числится террористической организацией в США и других странах.

Американские дипломаты планируют «обсудить принципы переходного периода, одобренные Соединенными Штатами и региональными партнерами», говорится в заявлении госдепартамента. В их повестку дня также входит попытка «раскрыть информацию о судьбе Остина Тайса, Маджда Камальмаза и других американских граждан», исчезнувших при правлении президента Башара Асада.

В состав делегации США входят Роджер Карстенс, специальный посланник президента по делам заложников, помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф и Дэниел Рубинштейн, старший советник по делам Ближнего Востока и бывший посол в Тунисе.

8 декабря члены ХТШ, Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА) захватили власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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