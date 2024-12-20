Делегация США встретится с представителями новых властей Сирии

В ходе визита состоится как минимум одна встреча с представителями группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России). Агентство обращает внимание, что хотя ХТШ публично отделилась от «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России), она по-прежнему числится террористической организацией в США и других странах.