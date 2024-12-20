Делегация США встретится с представителями новых властей Сирии
Делегация американских дипломатов прибыла в Сирию, чтобы встретиться с представителями нескольких сирийских группировок, которым сейчас принадлежит власть в стране. Об этом сообщает Bloomberg.
Поездка в Дамаск будет включать встречи с «членами гражданского общества, активистами, представителями различных общин и другими сирийскими деятелями» и будет посвящена их видению будущего своей страны и тому, «как Соединенные Штаты могут помочь поддержать их», говорится в заявлении государственного департамента.
В ходе визита состоится как минимум одна встреча с представителями группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России). Агентство обращает внимание, что хотя ХТШ публично отделилась от «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России), она по-прежнему числится террористической организацией в США и других странах.
Американские дипломаты планируют «обсудить принципы переходного периода, одобренные Соединенными Штатами и региональными партнерами», говорится в заявлении госдепартамента. В их повестку дня также входит попытка «раскрыть информацию о судьбе Остина Тайса, Маджда Камальмаза и других американских граждан», исчезнувших при правлении президента Башара Асада.
В состав делегации США входят Роджер Карстенс, специальный посланник президента по делам заложников, помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф и Дэниел Рубинштейн, старший советник по делам Ближнего Востока и бывший посол в Тунисе.
8 декабря члены ХТШ, Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА) захватили власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.