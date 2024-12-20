Совет Федерации одобрил закон о спецсчетах для иноагентов

Кроме того, на этот счет должны зачисляться доходы иноагента от физических и юридических лиц, полученные в результате продажи или аренды недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по банковским вкладам и дивидендов от долевого участия в организациях. Все перечисленные платежи могут поступать на указанный счет до тех пор, пока лицо не будет исключено из реестра иностранных агентов. Открытие счета может осуществляться самим иноагентом или банком по заявлению лица, производящего платежи.