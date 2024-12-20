Совет Федерации одобрил закон о спецсчетах для иноагентов
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о введении специальных рублевых счетов для выплат иноагентам, который направлен на противодействие иностранному вмешательству во внутренние дела РФ.
В закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» вносятся изменения, которые устанавливают, что выплаты иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны поступать исключительно на специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке.
Кроме того, на этот счет должны зачисляться доходы иноагента от физических и юридических лиц, полученные в результате продажи или аренды недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по банковским вкладам и дивидендов от долевого участия в организациях. Все перечисленные платежи могут поступать на указанный счет до тех пор, пока лицо не будет исключено из реестра иностранных агентов. Открытие счета может осуществляться самим иноагентом или банком по заявлению лица, производящего платежи.
17 декабря Дума приняла этот закон во втором и третьем чтениях. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. Инициаторами выступили 429 депутатов во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным. Последний в своем Telegram-канале по случаю принятия закона написал, что он запретит «обогащаться негодяям за счет граждан и страны».
Близкий к администрации президента источник рассказывал «Ведомостям», что не видит в этом законопроекте сигнала к дальнейшей существенной эскалации действий в отношении «агентов». Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней.