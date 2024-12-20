МИД Грузии вызвал посла Британии после введения санкций против главы МВД страны
МИД Грузии вызвал посла Великобритании в стране Гарета Уорда после введения санкций против министра внутренних дел республики Вахтанга Гомелаури и других высокопоставленных грузинских чиновников. Об этом сообщает телеканал 1TV.
Дипломат уже прибыл в здание МИД Грузии. Он не стал давать комментариев представителям СМИ.
19 декабря Великобритания расширила санкционный список, внеся туда Гомелаури, заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе и главу департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили. В черный список также вошли глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури.
Активы лиц, попавших под ограничения, заморожены в Великобритании. Перечисленным лицам запрещается въезд в страну.
С 28 ноября в Грузии проходят массовые протестные акции после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, который не признал выборы в парламент в стране и потребовал введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта». На стороне протестующих выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. 14 декабря на ее пост был назначен Михаил Кавелашвили – бывший футболист и экс-депутат, а также единственный кандидат, выдвинутый «Грузинской мечтой» на первых в республике выборах, в которых граждане страны не принимали участия.