МИД Грузии вызвал посла Британии после введения санкций против главы МВД страны

С 28 ноября в Грузии проходят массовые протестные акции после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, который не признал выборы в парламент в стране и потребовал введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта». На стороне протестующих выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. 14 декабря на ее пост был назначен Михаил Кавелашвили – бывший футболист и экс-депутат, а также единственный кандидат, выдвинутый «Грузинской мечтой» на первых в республике выборах, в которых граждане страны не принимали участия.