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МИД Грузии вызвал посла Британии после введения санкций против главы МВД страны

Ведомости

МИД Грузии вызвал посла Великобритании в стране Гарета Уорда после введения санкций против министра внутренних дел республики Вахтанга Гомелаури и других высокопоставленных грузинских чиновников. Об этом сообщает телеканал 1TV.

Дипломат уже прибыл в здание МИД Грузии. Он не стал давать комментариев представителям СМИ.

19 декабря Великобритания расширила санкционный список, внеся туда Гомелаури, заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе и главу департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили. В черный список также вошли глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури.

Активы лиц, попавших под ограничения, заморожены в Великобритании. Перечисленным лицам запрещается въезд в страну.

С 28 ноября в Грузии проходят массовые протестные акции после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, который не признал выборы в парламент в стране и потребовал введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта». На стороне протестующих выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. 14 декабря на ее пост был назначен Михаил Кавелашвили – бывший футболист и экс-депутат, а также единственный кандидат, выдвинутый «Грузинской мечтой» на первых в республике выборах, в которых граждане страны не принимали участия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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