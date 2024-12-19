Великобритания ввела санкции против главы МВД Грузии

С 28 ноября в Грузии проходят массовые акции протеста после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в стране и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта».