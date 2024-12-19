Великобритания ввела санкции против главы МВД Грузии
Великобритания расширила санкционный список, добавив туда министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе и главу департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили. Это следует из обновлений на сайте правительства.
В черный список также попали глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури. Санкции введены в рамках режима под названием «права человека». Активы лиц, попавших под ограничения, заморожены в Великобритании. Перечисленным лицам запрещен въезд в страну.
С 28 ноября в Грузии проходят массовые акции протеста после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в стране и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта».
На стороне протестующих выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. 14 декабря на ее пост был назначен 53-летний Михаил Кавелашвили – бывший футболист и экс-депутат, а также единственный кандидат, выдвинутый правящей «Грузинской мечтой» на первых в республике выборах, в которых граждане Грузии не принимали участия.