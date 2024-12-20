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Таможенная служба США депортировала за год из страны 270 000 мигрантов

Ведомости

Таможенная служба США выслала из страны 270 000 мигрантов за финансовый год, следует из данных отчета ведомства.

По данным отчета, сотрудники выслали в два раза больше мигрантов, чем в предыдущем 2023 финансовом году. Их количество в 2024 г. достигло 271 484, в то время как в 2023 г. оно составляло лишь 142 580 человек. Мигрантов выслали в 192 страны, уточняется в отчете.

Как отмечают в службе, в числе высланных из страны мигрантов 88 763 лицам предъявлены обвинения за преступную деятельность. Кроме того, 3706 человек являются членами банд, а 237 – террористами. Таможенная служба обвинила восемь депортированных мигрантов в нарушении прав человека, указано в документе.

В России для решения вопросов миграции на прямой линии с президентом Владимиром Путиным 19 декабря глава государства предложил создать отдельное подразделение в структуре МВД, которое в будущем может оформиться в самостоятельное ведомство.

После теракта в концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта Госдума приняла 14 федеральных законов, направленных на ужесточение миграционной политики. К ним относится и режим высылки незаконных мигрантов. Кроме того, создан реестр лиц, не имеющих права находиться в РФ, усилена ответственность за организацию незаконной миграции, а также введено обязательное знание русского языка детьми мигрантов при приеме в школу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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