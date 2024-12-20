Таможенная служба США депортировала за год из страны 270 000 мигрантов

По данным отчета, сотрудники выслали в два раза больше мигрантов, чем в предыдущем 2023 финансовом году. Их количество в 2024 г. достигло 271 484, в то время как в 2023 г. оно составляло лишь 142 580 человек. Мигрантов выслали в 192 страны, уточняется в отчете.