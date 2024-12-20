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Эрдоган пообещал поддержать сирийцев в переходный период

Ведомости

Турция поддержит сирийский народ, чтобы переходный процесс прошел гладко и без происшествий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита «Исламской восьмерки» (D8) в Египте.

«Надеюсь, наш министр иностранных дел Хакан Фидан тоже вскоре поедет туда [в Сирию]. Они вместе построят новую структуру. Мы покажем, что пришло время нейтрализовать террористические организации в Сирии. Мы сделаем это, чтобы предотвратить любую угрозу для наших границ с юга», – заявил Эрдоган.

Эрдоган также напомнил, что Россия не планирует закрывать свои посольства и консульства в Сирии.

«На мой взгляд, это богатство для Сирии», – добавил он.

8 декабря члены ХТШ, Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА) захватили власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Президент страны Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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