Эрдоган пообещал поддержать сирийцев в переходный период
Турция поддержит сирийский народ, чтобы переходный процесс прошел гладко и без происшествий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита «Исламской восьмерки» (D8) в Египте.
«Надеюсь, наш министр иностранных дел Хакан Фидан тоже вскоре поедет туда [в Сирию]. Они вместе построят новую структуру. Мы покажем, что пришло время нейтрализовать террористические организации в Сирии. Мы сделаем это, чтобы предотвратить любую угрозу для наших границ с юга», – заявил Эрдоган.
Эрдоган также напомнил, что Россия не планирует закрывать свои посольства и консульства в Сирии.
«На мой взгляд, это богатство для Сирии», – добавил он.
8 декабря члены ХТШ, Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА) захватили власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Президент страны Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.