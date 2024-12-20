Эрдоган пообещал поддержать сирийцев в переходный период

«Надеюсь, наш министр иностранных дел Хакан Фидан тоже вскоре поедет туда [в Сирию]. Они вместе построят новую структуру. Мы покажем, что пришло время нейтрализовать террористические организации в Сирии. Мы сделаем это, чтобы предотвратить любую угрозу для наших границ с юга», – заявил Эрдоган.