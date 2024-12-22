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ЦАХАЛ сообщила об ударе по бывшей школе в Газе

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по бывшей школе в секторе Газа, здание которой используется боевиками «Хамас». Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале военного ведомства.

«Командно-контрольный центр, который был встроен в комплекс, ранее служивший школой “Муса бин Нусайр”, использовался террористами для планирования и осуществления террористических атак против войск армии Израиля и государства Израиль», – говорится в сообщении.

Израильская армия неоднократно заявляла, что палестинские боевики используют систему туннелей для передвижения по территории сектора Газа. В частности, они проходят под зданиями гражданских объектов. В декабре 2023 г. ЦАХАЛ сообщила об обнаружении туннелей боевиков в школе Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Палестинская сторона, в свою очередь, заявляет о многочисленных ударах Тель-Авива по гражданской инфраструктуре в анклаве.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», при которой погибли свыше 43 000 человек.

Reuters в середине декабря писал, что Израиль и группировка «Хамас» добились существенного прорыва в переговорах и близки к заключению соглашения о прекращении огня в Газе в ближайшее время. Диалог ведется при посредничестве США, Египта и Катара. Представители Израиля и «Хамас» с начала 2024 г. проводили несколько раундов переговоров, но они заканчивались безрезультатно, писали «Ведомости». Израильская сторона настаивает на полном разоружении палестинских радикалов и освобождении всех заложников, а «Хамас» был готов освободить израильтян только при условии полного вывода израильской армии из сектора Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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