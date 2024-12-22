ЦАХАЛ сообщила об ударе по бывшей школе в Газе

Reuters в середине декабря писал, что Израиль и группировка «Хамас» добились существенного прорыва в переговорах и близки к заключению соглашения о прекращении огня в Газе в ближайшее время. Диалог ведется при посредничестве США, Египта и Катара. Представители Израиля и «Хамас» с начала 2024 г. проводили несколько раундов переговоров, но они заканчивались безрезультатно, писали «Ведомости». Израильская сторона настаивает на полном разоружении палестинских радикалов и освобождении всех заложников, а «Хамас» был готов освободить израильтян только при условии полного вывода израильской армии из сектора Газа.