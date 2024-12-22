ЦАХАЛ сообщила об ударе по бывшей школе в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по бывшей школе в секторе Газа, здание которой используется боевиками «Хамас». Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале военного ведомства.
«Командно-контрольный центр, который был встроен в комплекс, ранее служивший школой “Муса бин Нусайр”, использовался террористами для планирования и осуществления террористических атак против войск армии Израиля и государства Израиль», – говорится в сообщении.
Израильская армия неоднократно заявляла, что палестинские боевики используют систему туннелей для передвижения по территории сектора Газа. В частности, они проходят под зданиями гражданских объектов. В декабре 2023 г. ЦАХАЛ сообщила об обнаружении туннелей боевиков в школе Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Палестинская сторона, в свою очередь, заявляет о многочисленных ударах Тель-Авива по гражданской инфраструктуре в анклаве.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», при которой погибли свыше 43 000 человек.
Reuters в середине декабря писал, что Израиль и группировка «Хамас» добились существенного прорыва в переговорах и близки к заключению соглашения о прекращении огня в Газе в ближайшее время. Диалог ведется при посредничестве США, Египта и Катара. Представители Израиля и «Хамас» с начала 2024 г. проводили несколько раундов переговоров, но они заканчивались безрезультатно, писали «Ведомости». Израильская сторона настаивает на полном разоружении палестинских радикалов и освобождении всех заложников, а «Хамас» был готов освободить израильтян только при условии полного вывода израильской армии из сектора Газа.