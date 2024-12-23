Орбан заявил об изменении ситуации вокруг конфликта на Украине
Тот факт, что разрешение ситуации вокруг Украины находится в пределах досягаемости, сравним с ощущением человека, который после долгого пребывания под водой всплывает и наконец-то может дышать. Об этом заявил в интервью телеканалу M1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
На вопрос, почему он, как премьер-министр страны с населением в 10 млн человек, считает своим долгом отправиться в две миротворческие миссии в этом году, Орбан ответил: «Мы христианская страна, поэтому мы обязаны помогать тем, кто в этом нуждается».
Он также отметил, что об окончании конфликта говорить рано, но с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа 20 января начнется «новый мир». Тем временем, по его словам, нужно ставить перед собой реалистичные цели, поэтому он предложил временное прекращение огня на период Рождества. По его словам, ему удалось убедить в этом президента РФ Владимира Путина, однако украинская сторона пока не готова к этой идее «по какой-то загадочной причине», но он надеется, что соглашение между сторонами может быть достигнуто до начала православного Рождества.
11 декабря Орбан в ходе разговора с Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.
15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».