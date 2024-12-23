Песков заявил о планах Путина совершить зарубежные поездки в январе

В конце ноября Путин совершил двухдневный государственный визит в Казахстан. Он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым и выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Лидеры организации подписали 14 документов, в том числе решение об укреплении союзнических отношений. В начале декабря президент РФ также посетил заседание Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) в Минске. В ходе мероприятия Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в том числе подписали договор о гарантиях безопасности в рамках СГ.