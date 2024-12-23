На президентские выборы в Белоруссии аккредитованы 93 международных наблюдателя

По его словам, в их числе наблюдатели миссии от СНГ, парламентарии, представители Молодежной организации Движения неприсоединения, избирательных органов иностранных государств и независимые наблюдатели. Карпенко напомнил о встрече с руководителем Миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Лебедев заявил, что на выборах президента будут работать свыше 50 долгосрочных наблюдателей. Кроме того, незадолго до их начала в Белоруссию прибудут еще порядка 150 наблюдателей.