На президентские выборы в Белоруссии аккредитованы 93 международных наблюдателя
Центральная избирательная комиссия Белоруссии аккредитовала 93 международных наблюдателя на президентских выборах в стране. Об этом рассказал на заседании комиссии председатель ЦИК Игорь Карпенко, передает «БелТА».
По его словам, в их числе наблюдатели миссии от СНГ, парламентарии, представители Молодежной организации Движения неприсоединения, избирательных органов иностранных государств и независимые наблюдатели. Карпенко напомнил о встрече с руководителем Миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Лебедев заявил, что на выборах президента будут работать свыше 50 долгосрочных наблюдателей. Кроме того, незадолго до их начала в Белоруссию прибудут еще порядка 150 наблюдателей.
17 декабря ЦИК Белоруссии принял документы для регистрации действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на предстоящих выборах.
Регистрация претендентов на пост президента в республике продлится с 22 по 31 декабря. Этот процесс начинается за 35 дней до выборов и заканчивается за 25 дней до них. С 1 по 25 января пройдет предвыборная агитация. Президентские выборы пройдут в Белоруссии 26 января. Прошлые выборы состоялись 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов одержал победу Лукашенко.