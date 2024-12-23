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На президентские выборы в Белоруссии аккредитованы 93 международных наблюдателя

Ведомости

Центральная избирательная комиссия Белоруссии аккредитовала 93 международных наблюдателя на президентских выборах в стране. Об этом рассказал на заседании комиссии председатель ЦИК Игорь Карпенко, передает «БелТА».

По его словам, в их числе наблюдатели миссии от СНГ, парламентарии, представители Молодежной организации Движения неприсоединения, избирательных органов иностранных государств и независимые наблюдатели. Карпенко напомнил о встрече с руководителем Миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Лебедев заявил, что на выборах президента будут работать свыше 50 долгосрочных наблюдателей. Кроме того, незадолго до их начала в Белоруссию прибудут еще порядка 150 наблюдателей.

17 декабря ЦИК Белоруссии принял документы для регистрации действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на предстоящих выборах.

Регистрация претендентов на пост президента в республике продлится с 22 по 31 декабря. Этот процесс начинается за 35 дней до выборов и заканчивается за 25 дней до них. С 1 по 25 января пройдет предвыборная агитация. Президентские выборы пройдут в Белоруссии 26 января. Прошлые выборы состоялись 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов одержал победу Лукашенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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