Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития машиностроения сообщил о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «БелТА».
«Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим», – уточнил Лукашенко.
По его словам, 2025 г. будет непростым в силу ряда причин. В том числе, Белоруссии необходимо расширять традиционные рынки. Лукашенко предстоят визиты по этим вопросам в Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.
Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 6 декабря на заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ). В ходе мероприятия Путин и Лукашенко подписали договоры о гарантиях безопасности в рамках СГ и о формировании объединенного рынка электроэнергии, а также документ, подразумевающий отмену роуминга между странами.
Президент Белоруссии также попросил российского лидера разместить новейшую ракету «Орешник» в Белоруссии. Путин заявил, что размещение ракеты в республике возможно во второй половине 2025 г. По его словам, «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.