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Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития машиностроения сообщил о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «БелТА».

«Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим», – уточнил Лукашенко.

По его словам, 2025 г. будет непростым в силу ряда причин. В том числе, Белоруссии необходимо расширять традиционные рынки. Лукашенко предстоят визиты по этим вопросам в Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 6 декабря на заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ). В ходе мероприятия Путин и Лукашенко подписали договоры о гарантиях безопасности в рамках СГ и о формировании объединенного рынка электроэнергии, а также документ, подразумевающий отмену роуминга между странами.

Президент Белоруссии также попросил российского лидера разместить новейшую ракету «Орешник» в Белоруссии. Путин заявил, что размещение ракеты в республике возможно во второй половине 2025 г. По его словам, «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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