Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

Президент Белоруссии также попросил российского лидера разместить новейшую ракету «Орешник» в Белоруссии. Путин заявил, что размещение ракеты в республике возможно во второй половине 2025 г. По его словам, «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.