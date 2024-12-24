Путин поздравил Алиева с днем рождения по телефону

На сайте Кремля также опубликован текст поздравительной телеграммы президенту Азербайджана от российского лидера. В ней Путин отмечает, что под руководством Алиева республика «уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене». Президент России подчеркивает, что личный вклад Алиева в построение и упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Азербайджаном трудно переоценить.