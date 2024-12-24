Путин поздравил Алиева с днем рождения по телефону
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения в ходе телефонного разговора, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе беседы Путин и Алиев отметили удовлетворение относительно достигнутого высокого уровня стратегического партнерства и союзнических отношений России и Азербайджана, а также договорились о продолжении личных контактов.
На сайте Кремля также опубликован текст поздравительной телеграммы президенту Азербайджана от российского лидера. В ней Путин отмечает, что под руководством Алиева республика «уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене». Президент России подчеркивает, что личный вклад Алиева в построение и упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Азербайджаном трудно переоценить.
«Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями», – написал Путин, пожелав Алиеву крепкого здоровья, благополучия и счастья.
8 октября Путин встретился с Алиевым на полях саммита глав государств – участников СНГ. Тогда российский лидер обратил внимание на позитивное развитие отношений Москвы и Баку. Торговый оборот между странами составляет $4,3 млрд, еще четыре с лишним миллиарда приходится на прямые инвестиции России в экономику республики. Глава государства отметил также «много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития».