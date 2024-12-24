Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин поздравил Алиева с днем рождения по телефону

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения в ходе телефонного разговора, сообщается в Telegram-канале Кремля.

В ходе беседы Путин и Алиев отметили удовлетворение относительно достигнутого высокого уровня стратегического партнерства и союзнических отношений России и Азербайджана, а также договорились о продолжении личных контактов.

На сайте Кремля также опубликован текст поздравительной телеграммы президенту Азербайджана от российского лидера. В ней Путин отмечает, что под руководством Алиева республика «уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене». Президент России подчеркивает, что личный вклад Алиева в построение и упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Азербайджаном трудно переоценить.

«Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями», – написал Путин, пожелав Алиеву крепкого здоровья, благополучия и счастья.

8 октября Путин встретился с Алиевым на полях саммита глав государств – участников СНГ. Тогда российский лидер обратил внимание на позитивное развитие отношений Москвы и Баку. Торговый оборот между странами составляет $4,3 млрд, еще четыре с лишним миллиарда приходится на прямые инвестиции России в экономику республики. Глава государства отметил также «много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных