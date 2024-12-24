Медведев: контракт с Минобороны подписали почти 440 000 россиян в 2024 году
В текущем году почти 440 000 граждан России заключили контракт с Министерством обороны РФ, заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Башкирию.
«По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 000 человек», – сказал Медведев, уточнив, что речь о результате работы всех регионов.
16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение 2024 г. контракт на военную службу ежедневно заключали более 1000 человек. Глава государства назвал важнейшей задачей властей укрепление и развитие социальных гарантий военнослужащих и их семей. На том же совещании министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в этом году контракт с ведомством заключили свыше 427 000 человек. В 2023 г., по словам Путина, на контрактную службу записались 486 000 человек.
Российский лидер объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российская армия установила контроль над Луганской народной республикой (ЛНР), а также над большей частью Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Киев их результаты не признает.