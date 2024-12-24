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Медведев: контракт с Минобороны подписали почти 440 000 россиян в 2024 году

Ведомости

В текущем году почти 440 000 граждан России заключили контракт с Министерством обороны РФ, заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Башкирию.

«По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 000 человек», – сказал Медведев, уточнив, что речь о результате работы всех регионов.

16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение 2024 г. контракт на военную службу ежедневно заключали более 1000 человек. Глава государства назвал важнейшей задачей властей укрепление и развитие социальных гарантий военнослужащих и их семей. На том же совещании министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в этом году контракт с ведомством заключили свыше 427 000 человек. В 2023 г., по словам Путина, на контрактную службу записались 486 000 человек.

Российский лидер объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российская армия установила контроль над Луганской народной республикой (ЛНР), а также над большей частью Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Киев их результаты не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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