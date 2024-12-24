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СК возбудил дело против норвежского наемника ВСУ в Курской области Очерхаджиева

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Аслана Очерхаджиева, который является гражданином Норвегии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, вооруженный Очерхаджиев и другие наемники в августе 2024 г. незаконно пересекли государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области. Там они совершали преступления против мирного населения, утверждает СК. Очерхаджиев заочно подозревается в совершении теракта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

«Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Очерхаджиева и его соучастников», – добавили в СК. 

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации конфликта случился 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область. Минобороны РФ утверждает, что на этом направлении противник потерял уже более 43 510 военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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