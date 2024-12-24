СК возбудил дело против норвежского наемника ВСУ в Курской области Очерхаджиева

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации конфликта случился 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область. Минобороны РФ утверждает, что на этом направлении противник потерял уже более 43 510 военнослужащих.