СК возбудил дело против норвежского наемника ВСУ в Курской области Очерхаджиева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Аслана Очерхаджиева, который является гражданином Норвегии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, вооруженный Очерхаджиев и другие наемники в августе 2024 г. незаконно пересекли государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области. Там они совершали преступления против мирного населения, утверждает СК. Очерхаджиев заочно подозревается в совершении теракта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).
«Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Очерхаджиева и его соучастников», – добавили в СК.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации конфликта случился 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область. Минобороны РФ утверждает, что на этом направлении противник потерял уже более 43 510 военнослужащих.