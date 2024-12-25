Алиев созвонился с Путиным из-за прерванного визита в Россию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в самолете провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за прерванного визита в Россию после крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний». Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.
В ходе телефонного разговора Алиев предупредил, что не может принять участия в неофициальной встрече лидеров стран – членов СНГ в Санкт-Петербурге в связи с крушением самолета, который выполнял рейс Баку – Грозный. Президенты выразили соболезнования друг другу и родственникам погибших в авиакатастрофе пассажиров и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Пассажирский самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в Казахстане рядом с Актау 25 декабря. Перед этим воздушное судно подало сигнал SOS над Каспийским морем. Предварительной причиной крушения самолета стало столкновение со стаей птиц. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших, из которых двое – дети.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что посольство России в Казахстане контактирует с властями республики по авиакатастрофе в Актау.