Алиев созвонился с Путиным из-за прерванного визита в Россию

Пассажирский самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в Казахстане рядом с Актау 25 декабря. Перед этим воздушное судно подало сигнал SOS над Каспийским морем. Предварительной причиной крушения самолета стало столкновение со стаей птиц. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших, из которых двое – дети.