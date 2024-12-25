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Алиев созвонился с Путиным из-за прерванного визита в Россию

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в самолете провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за прерванного визита в Россию после крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний». Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

В ходе телефонного разговора Алиев предупредил, что не может принять участия в неофициальной встрече лидеров стран – членов СНГ в Санкт-Петербурге в связи с крушением самолета, который выполнял рейс Баку – Грозный. Президенты выразили соболезнования друг другу и родственникам погибших в авиакатастрофе пассажиров и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Пассажирский самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в Казахстане рядом с Актау 25 декабря. Перед этим воздушное судно подало сигнал SOS над Каспийским морем. Предварительной причиной крушения самолета стало столкновение со стаей птиц. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших, из которых двое – дети.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что посольство России в Казахстане контактирует с властями республики по авиакатастрофе в Актау.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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