Турция откроет консульство в Алеппо

Лидер Турции поддерживает новое правительство в Сирии и обещает поддерживать власть во всем необходимом для скорейшего восстановления страны: от энергетики до образования и здравоохранения, от безопасности до торговли. Посольство Турции в Дамаске уже возобновило свою работу.