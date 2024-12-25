Турция откроет консульство в Алеппо
Турция откроет консульство в Алеппо в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к нации в Анкаре, передает Anadolu.
Лидер Турции поддерживает новое правительство в Сирии и обещает поддерживать власть во всем необходимом для скорейшего восстановления страны: от энергетики до образования и здравоохранения, от безопасности до торговли. Посольство Турции в Дамаске уже возобновило свою работу.
«Мы видим, что лидер новой администрации Сирии очень хорошо руководил процессом, и его умеренность и конструктивность были оценены», – заявил Эрдоган.
Последствия смены власти и сокращения финансирования отразились на Сирии увеличением голода. Дефицит вынуждает сокращать не только размеры пайков, но и количество людей, которым может быть оказана помощь.