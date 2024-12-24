ООН отмечает ухудшение ситуации глобального голода

ООН отмечает ухудшение ситуации глобального голодаВ 2025 году без помощи могут остаться 117 млн человек на фоне сокращения финансирования
Число голодающих людей в мире увеличивается на фоне сокращения финансирования международных организаций богатыми странами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные ООН. В следующем году без помощи могут остаться свыше 117 млн человек по всему миру.
«Организация Объединенных Наций заявляет, что в лучшем случае она сможет собрать достаточно денег, чтобы помочь примерно 60% из 307 млн человек, которым, по ее прогнозам, понадобится гуманитарная помощь в следующем году. Это означает, что по меньшей мере 117 млн человек не получат продовольствия или другой помощи в 2025 г.», – говорится в материале.
В этом году отмечается падение финансирования со стороны богатых стран. Организация собрала только 46% от запрошенных $49,6 млрд – это второй год подряд, когда Всемирная организация собрала менее половины того, что она запросила, отмечает Reuters.
Последствия сокращения финансирования больше всего ощущаются в Сирии: главный поставщик продовольствия ООН Всемирная продовольственная программа (ВПП) ранее «кормила» 6 млн человек в стране, тогда как сейчас – всего 1 млн человек. Агентство отмечает, что дефицит вынуждает гуманитарные организации сокращать не только пайки для голодающих, но и число людей, имеющих право на помощь.
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер отмечает, что в организации «видят мало причин для оптимизма» в период масштабных военных конфликтов, «политических беспорядков», а также неблагоприятных погодных условий.
Сейчас гуманитарный кризис в большей степени складывается на Ближнем Востоке. За последний год регион столкнулся сразу с несколькими конфликтами: с октября 2023 г. на юге Израиля продолжается операция в секторе Газа, Ливан подвергался израильским атакам осенью 2024 г., а 8 декабря сирийская вооруженная оппозиция свергла режим Башара Асада.
При этом страны заявляют о продолжении поставок гуманитарной помощи в Ближневосточный регион. Помощь сектору Газа поступала со стороны России, США, Германии и др. 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о необходимости наладить более широкие каналы доставки помощи Ливану на фоне атак Израиля.
ООН, в свою очередь, сообщила, что в октябре 2024 г. в сектор Газа было ввезено только 5000 т гумпомощи. В ВПП ООН напомнили, что пропускной пункт Рафах на границе с Египтом с мая контролирует Израиль, а ограничения на ввоз гуманитарной помощи в Газу «очень строгие». 12 октября сообщалось, что в северную часть сектора Газа с 1 октября не поступает продовольственная помощь, такая ситуация складывается на фоне продолжающейся наземной операции Израиля.