ООН отмечает ухудшение ситуации глобального голода

ООН, в свою очередь, сообщила, что в октябре 2024 г. в сектор Газа было ввезено только 5000 т гумпомощи. В ВПП ООН напомнили, что пропускной пункт Рафах на границе с Египтом с мая контролирует Израиль, а ограничения на ввоз гуманитарной помощи в Газу «очень строгие». 12 октября сообщалось, что в северную часть сектора Газа с 1 октября не поступает продовольственная помощь, такая ситуация складывается на фоне продолжающейся наземной операции Израиля.