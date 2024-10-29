ООН: в октябре в Газу поступило всего 5000 тонн гумпомощи на фоне риска голода

В ВПП ООН добавили, что в Египте и Иордании хранится около 94 000 т продовольствия, достаточного для обеспечения 1 млн человек в Газе. Однако есть проблемы с его поставкой, так как количество пунктов пропуска ограничено, а некоторые из них небезопасны.