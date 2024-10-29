ООН: в октябре в Газу поступило всего 5000 тонн гумпомощи на фоне риска голода
В октябре в сектор Газа было ввезено всего 5000 т гуманитарной помощи, пишет Reuters со ссылкой на Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН).
В организации напомнили, что пропускной пункт Рафах на границе с Египтом с мая контролирует Израиль. «Ограничения на ввоз гуманитарной помощи в Газу очень строгие», – сообщили в ООН.
В ВПП ООН добавили, что в Египте и Иордании хранится около 94 000 т продовольствия, достаточного для обеспечения 1 млн человек в Газе. Однако есть проблемы с его поставкой, так как количество пунктов пропуска ограничено, а некоторые из них небезопасны.
В организации предупредили об угрозе голода в анклаве, так как военные операции Израиля препятствуют доступу гуманитарной помощи.
«Сейчас, когда ситуация в северной части сектора Газа продолжает ухудшаться, вероятность того, что голод затронет еще больше людей, возрастет, если условия на местах не улучшатся», – заявили в ООН.
12 октября сообщалось, что в северную часть сектора Газа с 1 октября не поступает продовольственная помощь, такая ситуация складывается на фоне продолжающейся наземной операции израильских военных.
Глава глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель осудил массированные обстрелы объектов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.