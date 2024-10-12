В ООН заявили об остановке с 1 октября поставок продовольствия на север Газы

ВПП в то же время заявила, что ее пункты распределения продовольствия, а также кухни и пекарни на севере Газы были вынуждены закрыться из-за авиаударов и требования об эвакуации. Единственная работающая пекарня на севере Газы, которую поддерживала программа, загорелась после попадания в нее взрывного боеприпаса. По данным ООН, последние оставшиеся запасы продовольствия на севере анклава распределили по приютам, медицинским учреждениям и кухням в самой Газе и трем приютам в северных районах.