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В ООН заявили об остановке с 1 октября поставок продовольствия на север Газы

Ведомости

В северную часть сектора Газа с 1 октября не поступает продовольственная помощь, такая ситуация складывается на фоне продолжающейся наземной операции израильских военных. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на заявление Всемирной продовольственной программа ООН (ВПП).

Продолжающаяся наземная операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), как отметили в ООН, «катастрофически сказывается» на продовольственной безопасности тысяч палестинцев. По данным программы, основной пограничный переход в «опустошенном войной районе» закрыт около двух недель.

«Север фактически отрезан, и мы не можем там работать», – сказал страновой директор ВПП по палестинским территориям Антуан Ренар.

В Израиле ранее на этой неделе отвергли обвинения в проведении «кампании голода» против палестинцев, пишет AP. Там заявили, что страна не останавливала ввоз или координацию гуманитарной помощи, поступающей со своей территории в северную часть сектора Газа. 

ВПП в то же время заявила, что ее пункты распределения продовольствия, а также кухни и пекарни на севере Газы были вынуждены закрыться из-за авиаударов и требования об эвакуации. Единственная работающая пекарня на севере Газы, которую поддерживала программа, загорелась после попадания в нее взрывного боеприпаса. По данным ООН, последние оставшиеся запасы продовольствия на севере анклава распределили по приютам, медицинским учреждениям и кухням в самой Газе и трем приютам в северных районах. 

Армия обороны Израиля на прошлой неделе сообщила о начале в ночь на 6 октября операции на севере сектора Газа. Военные тогда окружили район Джабалия, а авиаудары наносились по «десяткам целей». До этого ЦАХАЛ опубликовала карты для палестинцев, на которых обозначены потенциальные зоны эвакуации в северной части Газы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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