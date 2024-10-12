В ООН заявили об остановке с 1 октября поставок продовольствия на север Газы
В северную часть сектора Газа с 1 октября не поступает продовольственная помощь, такая ситуация складывается на фоне продолжающейся наземной операции израильских военных. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на заявление Всемирной продовольственной программа ООН (ВПП).
Продолжающаяся наземная операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), как отметили в ООН, «катастрофически сказывается» на продовольственной безопасности тысяч палестинцев. По данным программы, основной пограничный переход в «опустошенном войной районе» закрыт около двух недель.
«Север фактически отрезан, и мы не можем там работать», – сказал страновой директор ВПП по палестинским территориям Антуан Ренар.
В Израиле ранее на этой неделе отвергли обвинения в проведении «кампании голода» против палестинцев, пишет AP. Там заявили, что страна не останавливала ввоз или координацию гуманитарной помощи, поступающей со своей территории в северную часть сектора Газа.
ВПП в то же время заявила, что ее пункты распределения продовольствия, а также кухни и пекарни на севере Газы были вынуждены закрыться из-за авиаударов и требования об эвакуации. Единственная работающая пекарня на севере Газы, которую поддерживала программа, загорелась после попадания в нее взрывного боеприпаса. По данным ООН, последние оставшиеся запасы продовольствия на севере анклава распределили по приютам, медицинским учреждениям и кухням в самой Газе и трем приютам в северных районах.
Армия обороны Израиля на прошлой неделе сообщила о начале в ночь на 6 октября операции на севере сектора Газа. Военные тогда окружили район Джабалия, а авиаудары наносились по «десяткам целей». До этого ЦАХАЛ опубликовала карты для палестинцев, на которых обозначены потенциальные зоны эвакуации в северной части Газы.