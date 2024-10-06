Армия Израиля заявила о начале операции на севере сектора Газа

Операцию в Джабалии начала 162-я дивизия, войска двух бригад «успешно окружили район», рассказали в израильской армии. Поддержку наземным войска с воздуха оказали израильские ВВС. Отмечается, что удары были нанесены по десяткам военных целей, в том числе по складам оружия, подземным объектам, а также «террористическим ячейкам и дополнительным объектам военной инфраструктуры».