Армия Израиля заявила о начале операции на севере сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 6 октября начала операцию на севере сектора Газа, окружив район Джабалия и нанося авиаудары по десяткам целей. Об этом сообщили в Telegram-канале израильские военные.
Израиль решил начать операцию в районе Джабалии после получения разведданых, находящиеся на месте военные также указали на присутствие боевиков и их инфраструктуры на севере сектора Газа, говорится в сообщении.
Операцию в Джабалии начала 162-я дивизия, войска двух бригад «успешно окружили район», рассказали в израильской армии. Поддержку наземным войска с воздуха оказали израильские ВВС. Отмечается, что удары были нанесены по десяткам военных целей, в том числе по складам оружия, подземным объектам, а также «террористическим ячейкам и дополнительным объектам военной инфраструктуры».
Операция по «демонтажу террористической инфраструктуры» в этом районе будет продолжаться столько, сколько потребуется для достижения ее целей, подчеркнули в ЦАХАЛ.
Израильские танки ночью вошли в северные районы Газы Бейт-Лахия и Джабалия, а военные самолеты разбомбили несколько домов, в результате есть погибшие и раненые, передает Al Jazeera. По данным телеканала, в результате одного авиаудара в одном доме погибли 10 человек, а в другом жертвами стали пятеро.
Армия обороны Израиля ранее 6 октября сообщила о расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси и обновлении маршрутов эвакуации из северной части Газы. Расширенная гуманитарная зона, уточнили военные, включает в себя полевые госпитали, палаточные лагеря с запасами продовольствия, воды, лекарств и медицинского оборудования. ЦАХАЛ также опубликовала карты для палестинцев, на которых обозначены потенциальные зоны эвакуации в северной части Газы.