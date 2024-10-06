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Армия Израиля заявила о начале операции на севере сектора Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 6 октября начала операцию на севере сектора Газа, окружив район Джабалия и нанося авиаудары по десяткам целей. Об этом сообщили в Telegram-канале израильские военные. 

Израиль решил начать операцию в районе Джабалии после получения разведданых, находящиеся на месте военные также указали на присутствие боевиков и их инфраструктуры на севере сектора Газа, говорится в сообщении. 

Операцию в Джабалии начала 162-я дивизия, войска двух бригад «успешно окружили район», рассказали в израильской армии. Поддержку наземным войска с воздуха оказали израильские ВВС. Отмечается, что удары были нанесены по десяткам военных целей, в том числе по складам оружия,  подземным объектам, а также «террористическим ячейкам и дополнительным объектам военной инфраструктуры».

Операция по «демонтажу террористической инфраструктуры» в этом районе будет продолжаться столько, сколько потребуется для достижения ее целей, подчеркнули в ЦАХАЛ.

Израильские танки ночью вошли в северные районы Газы Бейт-Лахия и Джабалия, а военные самолеты разбомбили несколько домов, в результате есть погибшие и раненые, передает Al Jazeera. По данным  телеканала, в результате одного авиаудара в одном доме погибли 10 человек, а в другом жертвами стали пятеро. 

Армия обороны Израиля ранее 6 октября сообщила о расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси и обновлении маршрутов эвакуации из северной части Газы. Расширенная гуманитарная зона, уточнили военные, включает в себя полевые госпитали, палаточные лагеря с запасами продовольствия, воды, лекарств и медицинского оборудования. ЦАХАЛ также опубликовала карты для палестинцев, на которых обозначены потенциальные зоны эвакуации в северной части Газы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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