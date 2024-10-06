В результате удара Израиля по мечети в центре Газы погибли более 20 человек

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. – с момента эскалации, когда в еврейский праздник шаббат боевики палестинской группировки «Хамас» выпустили несколько тысяч ракет по южным и центральным израильским городам, а затем прорвали укрепленную границу и проникли в приграничные населенные пункты, похитив более 200 человек. Жертвами палестинской атаки стали порядка 1200 израильтян, еще более 41 000 жителей Газы погибли в ходе ответного наступления израильской армии.