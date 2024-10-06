В результате удара Израиля по мечети в центре Газы погибли более 20 человек
В результате израильского авиаудара утром 6 октября в центральной части Газы погибли по меньшей мере 21 человек, сообщает CNN со ссылкой на данные местной гражданской обороны и медицинских чиновников.
На видео CNN показаны поиски погибших из-под завалов мечети после ночного удара в Дейр-эль-Балахе. Раненых несли на одеялах и доставляли в ближайшую больницу, которая находится напротив мечети.
В израильской армии (ЦАХАЛ) подтвердили, что военные нанесли удар, назвав его «точным» и заявив, что целью был «командно-контрольный центр» палестинского «Хамаса», который был «размещен на территории комплекса».
ЦАХАЛ также опубликовала карты эвакуации из северной части Газы для палестинских жителей, на которых обозначены «блокированные зоны». Через эти кварталы им предлагается покинуть регион.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. – с момента эскалации, когда в еврейский праздник шаббат боевики палестинской группировки «Хамас» выпустили несколько тысяч ракет по южным и центральным израильским городам, а затем прорвали укрепленную границу и проникли в приграничные населенные пункты, похитив более 200 человек. Жертвами палестинской атаки стали порядка 1200 израильтян, еще более 41 000 жителей Газы погибли в ходе ответного наступления израильской армии.