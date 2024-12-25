Лавров: Зеленский тремя буквами обозначил смысл второго саммита по Украине

Глава МИДа вспомнил, что около двух недель назад Зеленского спросили о том, на что должна пойти Россия для урегулирования конфликта. В ответ украинский лидер заявил, что Россия должна пойти на три буквы. Спустя некоторое время, во время того же интервью, Зеленский сказал, что Россию нужно вызвать на второй саммит и предъявить ей требования Киева.