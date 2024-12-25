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Лавров: Зеленский тремя буквами обозначил смысл второго саммита по Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил название и смысл саммита по урегулированию конфликта, послав Россию на три буквы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Глава МИДа вспомнил, что около двух недель назад Зеленского спросили о том, на что должна пойти Россия для урегулирования конфликта. В ответ украинский лидер заявил, что Россия должна пойти на три буквы. Спустя некоторое время, во время того же интервью, Зеленский сказал, что Россию нужно вызвать на второй саммит и предъявить ей требования Киева.  

«Вот если сопоставить два высказывания – на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, – я думаю, он в первой своей фразе обозначил название и смысл этого самого саммита», – отметил Лавров (цитата по ТАСС).

В июле замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не намерена участвовать в новом саммите по Украине, подобном швейцарской конференции в июне. Он отметил, что Киев и Запад хотят «реабилитироваться» после саммита в Швейцарии, но продолжают придерживаться прежней риторики «в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского» и игнорируют другие мирные инициативы.

В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. В их числе – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

В начале декабря Зеленский заявлял, что его страна нацелена на скорейшее завершение конфликта и возвращение части территории дипломатическим путем после того, как будет включена в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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