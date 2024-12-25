Лавров: Зеленский тремя буквами обозначил смысл второго саммита по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обозначил название и смысл саммита по урегулированию конфликта, послав Россию на три буквы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Глава МИДа вспомнил, что около двух недель назад Зеленского спросили о том, на что должна пойти Россия для урегулирования конфликта. В ответ украинский лидер заявил, что Россия должна пойти на три буквы. Спустя некоторое время, во время того же интервью, Зеленский сказал, что Россию нужно вызвать на второй саммит и предъявить ей требования Киева.
«Вот если сопоставить два высказывания – на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, – я думаю, он в первой своей фразе обозначил название и смысл этого самого саммита», – отметил Лавров (цитата по ТАСС).
В июле замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не намерена участвовать в новом саммите по Украине, подобном швейцарской конференции в июне. Он отметил, что Киев и Запад хотят «реабилитироваться» после саммита в Швейцарии, но продолжают придерживаться прежней риторики «в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского» и игнорируют другие мирные инициативы.
В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. В их числе – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.
В начале декабря Зеленский заявлял, что его страна нацелена на скорейшее завершение конфликта и возвращение части территории дипломатическим путем после того, как будет включена в НАТО.