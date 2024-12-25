Al Modon: новое правительство Сирии намерено взыскать с Ирана $300 млрд
Новое правительство Сирии работает над подготовкой требования к Ирану о выплате $300 млрд в качестве компенсации «ущерба, который Тегеран нанес сирийскому народу» своей поддержкой власти президента Башара Асада. Об этом сообщает издание Al Modon со ссылкой на источники.
В Дамаске считают, что поддержка Ираном правительства Асада, который впоследствии был свергнут, привела к разрушительным последствиям и должна быть возмещена.
По словам источника, новое правительство Сирии намерено представить требование о выплате компенсации в международные суды. Эти средства должны возместить «ущерб, причиненный преступной и произвольной политикой Тегерана сирийцам и сирийской инфраструктуре».
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент страны Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. Он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.