Al Modon: новое правительство Сирии намерено взыскать с Ирана $300 млрд

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент страны Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. Он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.