МИД: диалог с Японией возможен при пересмотре антироссийского курса
На встрече замглавы МИДа и японского посла российская сторона подчеркнула, что возобновление межгосударственного диалога возможно только при пересмотре антироссийского курса, сообщает Министерство иностранных дел РФ.
Андрей Руденко, замглавы МИД РФ, и Акира Муто, посол Японии, встретились в Москве, где обсудили состояние российско-японских отношений.
«С российской стороны было в очередной раз отмечено, что путь к возобновлению межгосударственного диалога откроет только подтвержденный практическими действиями реальный пересмотр Токио нынешнего антироссийского курса, проводимого в рамках солидарности со странами Запада в контексте ситуации вокруг Украины», – говорится в сообщении.