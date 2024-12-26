МИД: диалог с Японией возможен при пересмотре антироссийского курса

«С российской стороны было в очередной раз отмечено, что путь к возобновлению межгосударственного диалога откроет только подтвержденный практическими действиями реальный пересмотр Токио нынешнего антироссийского курса, проводимого в рамках солидарности со странами Запада в контексте ситуации вокруг Украины», – говорится в сообщении.