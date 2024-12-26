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МИД: диалог с Японией возможен при пересмотре антироссийского курса

Ведомости

На встрече замглавы МИДа и японского посла российская сторона подчеркнула, что возобновление межгосударственного диалога возможно только при пересмотре антироссийского курса, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Андрей Руденко, замглавы МИД РФ, и Акира Муто, посол Японии, встретились в Москве, где обсудили состояние российско-японских отношений.

«С российской стороны было в очередной раз отмечено, что путь к возобновлению межгосударственного диалога откроет только подтвержденный практическими действиями реальный пересмотр Токио нынешнего антироссийского курса, проводимого в рамках солидарности со странами Запада в контексте ситуации вокруг Украины», – говорится в сообщении.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США, Южная Корея и Япония движутся к объединению в тройственный блок. Ранее в МИД КНДР заявили, что отношения между этими странами представляют собой «азиатскую версию НАТО».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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