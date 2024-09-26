Лавров: США, Южная Корея и Япония движутся к объединению в тройственный блок

30 июня глава отдела внешней политики КНДР заявил, что отношения между США, Японией и Южной Кореей представляют собой «азиатскую версию НАТО». Учения Freedom Edge послужили фактом, подтверждающим, что создание трехстороннего военного блока США, Японии и Южной Кореи, «для которого США старались изо всех сил десятки лет, превратилось в уже завершенное, а не будущее событие». В МИД КНДР осудили учения в водах вокруг страны.