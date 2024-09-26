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Лавров: США, Южная Корея и Япония движутся к объединению в тройственный блок

Ведомости

Союз США и Южной Кореи движется по пути превращения в тройственный блок с участием Японии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет «РИА Новости»

«Американо-южнокорейский союз уже открыто называется по аналогии с НАТО »ядерным альянсом», который явно на пути к превращению в тройственный блок с участием Японии, демонстративно вставшей на курс ремилитаризации», – сказал Лавров.

30 июня глава отдела внешней политики КНДР заявил, что отношения между США, Японией и Южной Кореей представляют собой «азиатскую версию НАТО». Учения Freedom Edge послужили фактом, подтверждающим, что создание трехстороннего военного блока США, Японии и Южной Кореи, «для которого США старались изо всех сил десятки лет, превратилось в уже завершенное, а не будущее событие». В МИД КНДР осудили учения в водах вокруг страны.

Трехдневные учения США, Японии и Южной Кореи Freedom Edge прошли с 27 по 29 июня в международных водах к югу от острова Чеджу. В них были задействованы корабли и самолеты стран-участников, в том числе атомный авианосец военно-морских сил США Theodore Roosevelt, южнокорейский эсминец Seoae Ryu Seong-ryong и японский эсминец JS Ise.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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