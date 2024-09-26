Лавров: США, Южная Корея и Япония движутся к объединению в тройственный блок
Союз США и Южной Кореи движется по пути превращения в тройственный блок с участием Японии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет «РИА Новости»
«Американо-южнокорейский союз уже открыто называется по аналогии с НАТО »ядерным альянсом», который явно на пути к превращению в тройственный блок с участием Японии, демонстративно вставшей на курс ремилитаризации», – сказал Лавров.
30 июня глава отдела внешней политики КНДР заявил, что отношения между США, Японией и Южной Кореей представляют собой «азиатскую версию НАТО». Учения Freedom Edge послужили фактом, подтверждающим, что создание трехстороннего военного блока США, Японии и Южной Кореи, «для которого США старались изо всех сил десятки лет, превратилось в уже завершенное, а не будущее событие». В МИД КНДР осудили учения в водах вокруг страны.
Трехдневные учения США, Японии и Южной Кореи Freedom Edge прошли с 27 по 29 июня в международных водах к югу от острова Чеджу. В них были задействованы корабли и самолеты стран-участников, в том числе атомный авианосец военно-морских сил США Theodore Roosevelt, южнокорейский эсминец Seoae Ryu Seong-ryong и японский эсминец JS Ise.