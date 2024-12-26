Вучич провел телефонный разговор с Зеленским

20 октября президент России Владимир Путин и Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и позицию Москвы по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии. Сербский лидер отметил, что не беседовал с Путиным «почти два с половиной года». Разговор с президентом России он назвал долгим, открытым и содержательным.