Вучич провел телефонный разговор с Зеленским
Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество в ходе телефонного разговора. Об этом сербский лидер написал в Instagram
Вучич напомнил, что Сербия недавно вновь открыла посольство в Киеве. Он выразил надежду, что работа сербского дипломатического представительства на Украине будет способствовать улучшению отношений между странами.
«Рассмотрели европейский путь наших стран, а также возможность более частых двусторонних визитов в будущем», – уточнил президент Сербии.
24 декабря МИД Украины сообщил о возобновлении работы посольства Сербии на Украине. Замминистра иностранных дел Украины Александр Мищенко принял копии верительных грамот у посла Сербии в Киеве Андона Сапунджи.
20 октября президент России Владимир Путин и Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и позицию Москвы по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии. Сербский лидер отметил, что не беседовал с Путиным «почти два с половиной года». Разговор с президентом России он назвал долгим, открытым и содержательным.