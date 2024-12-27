Путин назвал зеркальными ответы России на атаки по территории страны
Россия всегда отвечает зеркально на удары Украины по своей территории. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам неформального саммита СНГ и заседания Высшего евразийского экономического совета.
«Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие – мы используем такое же», – подчеркнул Путин.
Он пояснил, что Украина недавно применила пять-семь оперативно-тактических ракет ATACMS, на что Россия ответила 221 ударом высокоточным дальнобойным оружием. Если потребуется применение более мощного оружия средней дальности, Россия использует его. По словам президента, сейчас в стране не очень много систем ракетных установок «Орешник», но российская сторона и не стремится его применять, так как это оружие мощное и необходимо для определенных задач. Путин не исключил, что Россия применит «Орешник» в дальнейшем.
19 декабря Минобороны РФ сообщило о применении украинскими военными шести американских ракет ATACMS и четырех крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow для обстрела Каменского комбината в Ростовской области. По данным ведомства, при противоракетном бое расчеты ЗРК С-400, «Бук-М3» и ЗРПК «Панцирь» сбили все ATACMS и три Storm Shadow. Одна ракета отклонилась от цели, в результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.
21 ноября Путин заявил, что в этот день Россия применила по территории Украины «Орешник». Ракета нанесла поражение объекту военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.