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Путин назвал зеркальными ответы России на атаки по территории страны

Ведомости

Россия всегда отвечает зеркально на удары Украины по своей территории. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам неформального саммита СНГ и заседания Высшего евразийского экономического совета.

«Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие – мы используем такое же», – подчеркнул Путин.

Он пояснил, что Украина недавно применила пять-семь оперативно-тактических ракет ATACMS, на что Россия ответила 221 ударом высокоточным дальнобойным оружием. Если потребуется применение более мощного оружия средней дальности, Россия использует его. По словам президента, сейчас в стране не очень много систем ракетных установок «Орешник», но российская сторона и не стремится его применять, так как это оружие мощное и необходимо для определенных задач. Путин не исключил, что Россия применит «Орешник» в дальнейшем.

19 декабря Минобороны РФ сообщило о применении украинскими военными шести американских ракет ATACMS и четырех крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow для обстрела Каменского комбината в Ростовской области. По данным ведомства, при противоракетном бое расчеты ЗРК С-400, «Бук-М3» и ЗРПК «Панцирь» сбили все ATACMS и три Storm Shadow. Одна ракета отклонилась от цели, в результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.

21 ноября Путин заявил, что в этот день Россия применила по территории Украины «Орешник». Ракета нанесла поражение объекту военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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