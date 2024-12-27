Путин назвал зеркальными ответы России на атаки по территории страны

Он пояснил, что Украина недавно применила пять-семь оперативно-тактических ракет ATACMS, на что Россия ответила 221 ударом высокоточным дальнобойным оружием. Если потребуется применение более мощного оружия средней дальности, Россия использует его. По словам президента, сейчас в стране не очень много систем ракетных установок «Орешник», но российская сторона и не стремится его применять, так как это оружие мощное и необходимо для определенных задач. Путин не исключил, что Россия применит «Орешник» в дальнейшем.