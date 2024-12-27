NYT: партнеры США расширили торговлю с Россией и меньше поддерживают Украину

«Партнерские отношения, которые Байден продвигал не только во время своего президентства, но и на протяжении всей своей политической карьеры, могут оказаться неспособными противостоять новым вызовам во время второй администрации Трампа. Но недавние события показали, что альянсы всегда были более шаткими и противоречивыми, чем это представлялось Байдену и другим сторонникам в Вашингтоне», – заключает издание.