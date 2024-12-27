NYT: партнеры США расширили торговлю с Россией и меньше поддерживают Украину
Некоторые партнеры США увеличили объемы торговли с Россией, а ключевые союзники все меньше поддерживают Киев. Об этом сообщила газета The New York Times.
Европейские страны, а также Индия и арабские страны Персидского залива не могут или не хотят жестко соблюдать санкции против России, пишет издание. При этом крупнейшие страны Европы не смогли увеличить производство оружия до уровня, который позволил бы компенсировать любое сокращение военной помощи США Украине в будущем. Избранный президент США Дональд Трамп и некоторые из его помощников выразили глубокий скептицизм по поводу поставок американского оружия на Украину.
«Партнерские отношения, которые Байден продвигал не только во время своего президентства, но и на протяжении всей своей политической карьеры, могут оказаться неспособными противостоять новым вызовам во время второй администрации Трампа. Но недавние события показали, что альянсы всегда были более шаткими и противоречивыми, чем это представлялось Байдену и другим сторонникам в Вашингтоне», – заключает издание.
Издание The Hill 25 декабря писало, что Байден готовится покинуть Белый дом без особой помпы. Демократы же стремятся перевернуть эту страницу и забыть о неудачном годе проигрыша республиканцу Трампу, который перетянул на себя все внимание общественности задолго до вступления в должность.