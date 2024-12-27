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NYT: партнеры США расширили торговлю с Россией и меньше поддерживают Украину

Ведомости

Некоторые партнеры США увеличили объемы торговли с Россией, а ключевые союзники все меньше поддерживают Киев. Об этом сообщила газета The New York Times.

Европейские страны, а также Индия и арабские страны Персидского залива не могут или не хотят жестко соблюдать санкции против России, пишет издание. При этом крупнейшие страны Европы не смогли увеличить производство оружия до уровня, который позволил бы компенсировать любое сокращение военной помощи США Украине в будущем. Избранный президент США Дональд Трамп и некоторые из его помощников выразили глубокий скептицизм по поводу поставок американского оружия на Украину.

«Партнерские отношения, которые Байден продвигал не только во время своего президентства, но и на протяжении всей своей политической карьеры, могут оказаться неспособными противостоять новым вызовам во время второй администрации Трампа. Но недавние события показали, что альянсы всегда были более шаткими и противоречивыми, чем это представлялось Байдену и другим сторонникам в Вашингтоне», – заключает издание.

Издание The Hill 25 декабря писало, что Байден готовится покинуть Белый дом без особой помпы. Демократы же стремятся перевернуть эту страницу и забыть о неудачном годе проигрыша республиканцу Трампу, который перетянул на себя все внимание общественности задолго до вступления в должность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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