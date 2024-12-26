The Hill: демократы хотят скорее «перевернуть страницу» президентства Байдена
Действующий президент США Джо Байден готовится покинуть Белый дом без особой помпы. Демократы же стремятся перевернуть эту страницу и забыть о неудачном годе, в котором они проиграли республиканцу Дональду Трампу, который перетянул на себя все внимание общественности задолго до вступления в должность. Об этом пишет издание The Hill.
The Hill отмечает, что Байден после выборов совершил несколько крупных зарубежных поездок. Он также помиловал своего сына и смягчил приговоры 37 заключенным. Кроме того, он работает над достижением соглашения о прекращении огня в Газе, увеличивает помощь Украине и выступает с речами в Вашингтоне и его окрестностях.
Но публичное присутствие президента едва ли можно заметить на фоне потока заявлений Трампа о составе его кабинета министров, интервью на телевидении и его первой пресс-конференции, которые занимают большую часть внимания СМИ.
Республиканцы заявили, что отсутствие Байдена на важных мероприятиях – в порядке вещей, учитывая то, как он любой ценой избегает прессы. Демократы тоже мало что сделали для поддержки лидера своей партии и вместо этого ждут, когда Байден покинет свой пост.
«Существует такой высокий уровень разочарования в том, как заканчивается президентство [Байдена]. На данный момент это почти похоже на отставку», – приводит издание слова одного из представителей демократической партии.
«Я думаю, что люди, в том числе, вероятно, многие в Белом доме, просто хотят, чтобы все закончилось. Администрация многого добилась, но самым важным было победить, а мы не победили», – добавил один из спонсоров демократической партии.
25 декабря The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что четыре года назад десятки компаний осудили вторжение сторонников Трампа в здание Капитолия в Вашингтоне. Сейчас многие из этих компаний выстраиваются в очередь, чтобы финансировать инаугурацию республиканца. Ford, Intuit, Toyota и Pharmaceutical Research and Manufacturers of America выделят на инаугурацию по $1 млн, также есть и другие крупные доноры, которые ранее обязывались не поддерживать республиканца, такие как Goldman Sachs, General Motors, Bank of America, AT&T и Stanley Black & Decker. Для Goldman, Intuit, Toyota и PhRMA это первый раз, по крайней мере, за десятилетие, когда они поддерживают так называемый «фонд инаугурации».