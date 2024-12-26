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The Hill: демократы хотят скорее «перевернуть страницу» президентства Байдена

Ведомости

Действующий президент США Джо Байден готовится покинуть Белый дом без особой помпы. Демократы же стремятся перевернуть эту страницу и забыть о неудачном годе, в котором они проиграли республиканцу Дональду Трампу, который перетянул на себя все внимание общественности задолго до вступления в должность. Об этом пишет издание The Hill.

The Hill отмечает, что Байден после выборов совершил несколько крупных зарубежных поездок. Он также помиловал своего сына и смягчил приговоры 37 заключенным. Кроме того, он работает над достижением соглашения о прекращении огня в Газе, увеличивает помощь Украине и выступает с речами в Вашингтоне и его окрестностях.

Но публичное присутствие президента едва ли можно заметить на фоне потока заявлений Трампа о составе его кабинета министров, интервью на телевидении и его первой пресс-конференции, которые занимают большую часть внимания СМИ.

Республиканцы заявили, что отсутствие Байдена на важных мероприятиях – в порядке вещей, учитывая то, как он любой ценой избегает прессы. Демократы тоже мало что сделали для поддержки лидера своей партии и вместо этого ждут, когда Байден покинет свой пост.

«Существует такой высокий уровень разочарования в том, как заканчивается президентство [Байдена]. На данный момент это почти похоже на отставку», – приводит издание слова одного из представителей демократической партии.

«Я думаю, что люди, в том числе, вероятно, многие в Белом доме, просто хотят, чтобы все закончилось. Администрация многого добилась, но самым важным было победить, а мы не победили», – добавил один из спонсоров демократической партии.

25 декабря The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что четыре года назад десятки компаний осудили вторжение сторонников Трампа в здание Капитолия в Вашингтоне. Сейчас многие из этих компаний выстраиваются в очередь, чтобы финансировать инаугурацию республиканца. Ford, Intuit, Toyota и Pharmaceutical Research and Manufacturers of America выделят на инаугурацию по $1 млн, также есть и другие крупные доноры, которые ранее обязывались не поддерживать республиканца, такие как Goldman Sachs, General Motors, Bank of America, AT&T и Stanley Black & Decker. Для Goldman, Intuit, Toyota и PhRMA это первый раз, по крайней мере, за десятилетие, когда они поддерживают так называемый «фонд инаугурации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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