Путин направил Ким Чен Ыну поздравительное новогоднее письмо
Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
В своем послании Путин напомнил о встрече с Кимом в Пхеньяне в июне, которая, по его словам, «подняла отношения Северной Кореи и России на новый качественный уровень». Заключенный по итогам переговоров Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве создал условия для кардинального расширения взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях, подчеркнул президент РФ.
«Уверен, что в наступающем 2025 году мы продолжим совместную работу по очень тесной реализации этого исторического договора и дальнейшей координации наших усилий по противодействию современным угрозам и вызовам», – написал Путин, добавив, что это, несомненно, отвечает интересам РФ и народа КНДР.
9 ноября Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. В договоре прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял в начале ноября, что отношения между РФ и КНДР за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня. По его словам, это произошло благодаря особому вниманию, которое уделяется этим связям со стороны Путина и Кима.