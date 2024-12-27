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Путин направил Ким Чен Ыну поздравительное новогоднее письмо

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В своем послании Путин напомнил о встрече с Кимом в Пхеньяне в июне, которая, по его словам, «подняла отношения Северной Кореи и России на новый качественный уровень». Заключенный по итогам переговоров Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве создал условия для кардинального расширения взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях, подчеркнул президент РФ.

«Уверен, что в наступающем 2025 году мы продолжим совместную работу по очень тесной реализации этого исторического договора и дальнейшей координации наших усилий по противодействию современным угрозам и вызовам», – написал Путин, добавив, что это, несомненно, отвечает интересам РФ и народа КНДР.

9 ноября Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. В договоре прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял в начале ноября, что отношения между РФ и КНДР за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня. По его словам, это произошло благодаря особому вниманию, которое уделяется этим связям со стороны Путина и Кима.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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