Генсек НАТО заявил о планах усилить военное присутствие в Балтийском море

26 декабря телерадиокомпания Yle сообщила, что погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который якобы связывают с Россией. Полиция выясняет, имеет ли корабль отношение к отключению подачи электроэнергии между Финляндией и Эстонией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря не стал отвечать на вопрос о захваченном финнами судне, посчитав его слишком узкопрофильным.