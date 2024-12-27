Генсек НАТО заявил о планах усилить военное присутствие в Балтийском море
НАТО собирается усилить военное присутствие альянса в Балтийском море на фоне инцидента с энергетическим кабелем, пролегающим по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией. Об этом заявил в соцсети X генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с финским президентом Александром Стуббом.
«Я выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море», – уточнил Рютте.
25 декабря власти Финляндии получили от сетевой компании Fingrid данные о возможном повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между республикой и Эстонией. В момент его повреждения в этом районе был танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Согласно сервису мониторинга морского движения Marinetraffic, судно заметно замедлило ход, когда в работе Estlink 2 были выявлены помехи.
26 декабря телерадиокомпания Yle сообщила, что погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который якобы связывают с Россией. Полиция выясняет, имеет ли корабль отношение к отключению подачи электроэнергии между Финляндией и Эстонией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря не стал отвечать на вопрос о захваченном финнами судне, посчитав его слишком узкопрофильным.