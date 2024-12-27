Шойгу возглавил созданный Путиным научно-экспертный совет Совбеза России
Президент Владимир Путин подписал указ об образовании научно-экспертного совета Совбеза Российской Федерации, следует из документа.
Совет образован в целях повышения эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности и его рабочих органов. Председателем назначен бывший министр обороны, секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
Тем же указом глава государства упразднил научный совет при Совете безопасности.
27 декабря Путин также подписал указ, где присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса российскому послу на Маврикии Ираде Зейналовой.