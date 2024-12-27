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Шойгу возглавил созданный Путиным научно-экспертный совет Совбеза России

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ об образовании научно-экспертного совета Совбеза Российской Федерации, следует из документа.

Совет образован в целях повышения эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности и его рабочих органов. Председателем назначен бывший министр обороны, секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Тем же указом глава государства упразднил научный совет при Совете безопасности.

27 декабря Путин также подписал указ, где присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса российскому послу на Маврикии Ираде Зейналовой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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