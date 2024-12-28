Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома и склад ГСМ ВСУ
Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру военного аэродрома, склад горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники в 148 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны спецоперации.
27 декабря Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю российские военные взяли под контроль населенные пункты Лозовая, Загрызово в Харьковской области, а также Ивановка, Сторожевое, Красное, Гигант, Островское и Новый Труд в Донецкой народной республике. С 21 по 27 декабря российские военные нанесли массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Результатом стало поражение объектов энергетики, обеспечивавших работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуры военных аэродромов, складов боеприпасов, базы горючего, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску ударных дронов, а также учебных центров операторов БПЛА.
Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.