Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома и склад ГСМ ВСУ

27 декабря Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю российские военные взяли под контроль населенные пункты Лозовая, Загрызово в Харьковской области, а также Ивановка, Сторожевое, Красное, Гигант, Островское и Новый Труд в Донецкой народной республике. С 21 по 27 декабря российские военные нанесли массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Результатом стало поражение объектов энергетики, обеспечивавших работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуры военных аэродромов, складов боеприпасов, базы горючего, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску ударных дронов, а также учебных центров операторов БПЛА.