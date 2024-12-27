Восемь населенных пунктов в Харьковской области и ДНР перешли под контроль ВС РФ
За прошедшую неделю российские военные взяли под контроль населенные пункты Лозовая, Загрызово в Харьковской области, а также Ивановка, Сторожевое, Красное, Гигант, Островского, и Новый Труд в Донецкой народной республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Минобороны также отчитались, что с 21 по 27 декабря российские военные нанесли массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Результатом стало поражение объектов энергетики, обеспечивавших работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуры военных аэродромов, складов боеприпасов, базы горючего, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску ударных дронов, а также учебные центры операторов БПЛА.
Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.